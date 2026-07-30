Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Gori
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gori, Gruzja

;
1 obiekt total found
Dom 15 pokojów w Evdoshvili St, Gruzja
UP UP
Dom 15 pokojów
Evdoshvili St, Gruzja
Pokoje 15
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 2
Historyczne nieruchomości na sprzedaż w Central Gori, Georgia. Wysokie inwestycje i potencja…
$257,808
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Gori, Gruzja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się