  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Chakvi
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w Chakvi, Gruzja

1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Chakvi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
We present you luxurious villas in the chalk on the Black Sea coast! The construction site o…
$300,000
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
