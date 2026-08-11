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Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Chakvi, Gruzja

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$126,684
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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