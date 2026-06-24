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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Chakvi, Gruzja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 6/19
Ziemia marzeńKompleks na 1 linii od morza znajduje się w Chakvi, do Batumi 9 km, do Ogrodu B…
$237,000
VAT
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Agencja
Zvezda
Języki komunikacji
Русский
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Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 9/25
Apartament 1 + 1 o powierzchni 65,5 m2 na 9. piętrze w kompleksie z gotową infrastrukturą w …
$134,147
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