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Mieszkania z garażem na sprzedaż w Chakvi, Gruzja

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kawalerki
9
1 pokojowe
23
2 pokojowe
9
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 9/25
Apartament 1 + 1 o powierzchni 65,5 m2 na 9. piętrze w kompleksie z gotową infrastrukturą w …
$134,147
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