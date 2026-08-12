Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Adżara
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Penthouse

Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Adżara, Gruzja

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 12/12
Luksusowy apartament z 2 sypialniami do wynajęcia z umową najmu na 6-12 miesięcy, na 12 pięt…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się