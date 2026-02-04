Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Kanifing Municipal Council
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Domy nad jeziorem na sprzedaż w Kanifing Municipal Council, Gambia

1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Serrekunda, Gambia
Dom 8 pokojów
Serrekunda, Gambia
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2/2
ABC Nieruchomości oferuje tę nieruchomość dla tych, którzy chcą kupić w pobliżu wszystkich o…
$136,344
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kanifing Municipal Council, Gambia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się