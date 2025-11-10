Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Brikama
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z basenem w Brikama, Gambia

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Sukuta, Gambia
Mieszkanie 5 pokojów
Sukuta, Gambia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2/2
Kololi Sands Mieszkanie to coś więcej niż tylko wynajem - to styl życia. Położony w jednym z…
$4,051
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Brikama, Gambia

z Widok na morze