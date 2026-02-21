Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Yvelines
  4. Mieszkania
  5. Rezydencja

Rezydencje na sprzedaż w Yvelines, Francja

1 obiekt total found
Rezydencja 12 pokojów w Wersal, Francja
Rezydencja 12 pokojów
Wersal, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wyjątkowa willa znajduje się w prestiżowym mieście (78430), zaledwie 20 minut od, na malo…
$2,10M
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Parametry nieruchomości w Yvelines, Francja

