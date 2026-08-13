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Wille na sprzedaż w Villeneuve Loubet, Francja

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1 obiekt total found
Willa w Villeneuve Loubet, Francja
Willa
Villeneuve Loubet, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 431 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten jasny dwupoziomowy willa znajduje się w strzeżonej prywatnej posiadłości w Vogrenje, Vil…
$1,27M
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