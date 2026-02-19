Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Villeneuve Loubet, Francja

2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Villeneuve Loubet, Francja
Dom 5 pokojów
Villeneuve Loubet, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 2
Antybes. W strzeżonym kompleksie mieszkalnym z obroną zegara oferujemy na sprzedaż piękną wi…
$1,30M
Willa w Villeneuve Loubet, Francja
Willa
Villeneuve Loubet, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 431 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,27M
