Wynajem domy na jeden dzień w Savoy, Francja

Dom drewniany w stylu górskim 8 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 8 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Chic, contemporary and discreetly elegant, Chalet  is a property that has everything you nee…
$11,652
za noc
Zostaw prośbę
Dom 15 pokojów w Courchevel, Francja
Dom 15 pokojów
Courchevel, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 212 m²
Ideally located in the picturesque village of Bellecote,Chalet Artis a truly unique property…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
A chalet for 14 people with a Scandinavian feel The chalet has a very bright and refined …
$7,772
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,494
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Les Allues, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Les Allues, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Chalet , located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with a relaxation area…
$2,158
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 unique new chalets with top-of-the-range fa…
$2,331
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Les Allues, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Les Allues, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Chalet with services and swimming pool in Méribel Mussillon.  Chalet  is a prestigious ch…
$3,920
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,331
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Chalet  is ideally located in Courchevel 1850. On the heights of Jardin Alpin, it offers qui…
$3,152
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
This luxurious chalet has been designed and built to blend harmoniously into the landscape. …
$10,880
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Located at the foot of the slopes of Courchevel Moriond, in the Belvedere district, the supe…
$3,152
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Chalet is part of the luxurious La Stelvio hamlet, a complex of four newly-built chalets in …
$2,721
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Chalet  is located in the Plantret area, only 50 meters from the nearest ski slope (Epicea).…
$1,952
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Les Allues, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Les Allues, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Beautifully renovated chalet, with an unobstructed view of the mountain. A large terrace and…
$2,309
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
An exceptional property nestled in the heart of Courchevel 1850, the chalet Les Bruxellois b…
$23,210
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850, Les Bastidons is one of the thre…
$15,481
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Located in the Chalet du Forum residence in Courchevel 1850, Sweet Escape is a 188 sqm apart…
$1,865
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Les Allues, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Les Allues, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
The chalet, located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with swimming pool …
$2,819
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Les Allues, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Les Allues, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
The Chalet , in the privileged Mussillon area, is a family chalet in Méribel. This charming …
$2,331
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
This emblematic luxury chalet in Courchevel 1850 is located in the highly sought-after Cospi…
$13,206
za noc
Zostaw prośbę
Dom 12 pokojów w Courchevel, Francja
Dom 12 pokojów
Courchevel, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 500 m²
Located in one of the most traditional and exclusive areas of Courchevel 1850,ChaletLa
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Les Allues, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Les Allues, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
In the heart of the Méribel valley, the hamlet of Raffort stands out for its charm and authe…
$2,819
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Come discover the Chalet Coquelicot located in the quiet area of Nogentil. Close to the Cosp…
$17,787
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Les Allues, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Les Allues, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
It is a prestigious chalet with hammam in the exclusive area of the rond-point des Pistes in…
$2,201
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Courchevel, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Located in Courchevel 1850, in the Chenus district, Chalet is a family chalet in a peaceful …
$2,385
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 8 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 8 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Recently renovated in a style that combines elegance and mountain codes, Chalet  is a jewel …
$4,130
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850,  is one of the three properties …
$15,481
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
The ultimate luxury chalet  is located near the centre of Courchevel 1850. It is a chic chal…
$5,446
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
The family chalet located in the sought after neigbourhood of Chenus in Courchevel 1850, set…
$3,913
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Enter in an exceptional chalet nestled in Courchevel Moriond: the Chalet  is located in a qu…
$2,060
za noc
Zostaw prośbę
