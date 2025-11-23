Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

Condo Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Condo 1 pokój w Nicea, Francja
Condo 1 pokój
Nicea, Francja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 8
$541,417
Zostaw prośbę
Condo 5 pokojów w Beausoleil, Francja
Condo 5 pokojów
Beausoleil, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 4/6
Odkryj nowy prestiżowy adres w Beausoleil, bardzo pożądanym mieście na Francuskiej Riwierze …
$2,05M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

z garażem
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się