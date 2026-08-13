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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Plaisir, Francja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Plaisir, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Plaisir, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy kompleks mieszkaniowy w historycznej gminie Plaisir, Ile-de-France, Francja Kompleks o…
$257,990
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