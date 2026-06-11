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Wille z basenem na sprzedaż w Oksytania, Francja

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w 2, Francja
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Willa 5 pokojów
2, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 155 m²
Piękna willa 156? m2 z piwnicą 180? m2, na działce 1161? m2 z basenem, ogrodem krajobrazowym…
$485,000
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Parametry nieruchomości w Oksytania, Francja

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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