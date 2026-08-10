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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mery Bissieres en Auge, Francja

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2 obiekty total found
Zamek 6 pokojów w Lisieux, Francja
Zamek 6 pokojów
Lisieux, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki zamek. Normandia, 1p20 z Paryża, 40min Deauville.Polowanie na Manoira Louisa XV.Po…
$3,14M
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Zamek 15 pokojów w Chemin Launay, Francja
Zamek 15 pokojów
Chemin Launay, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 300 m²
Zamek Wetville - Normandia, FrancjaWyjątkowe Elegancja w sercu NormandiiZaledwie godzinę jaz…
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Parametry nieruchomości w Mery Bissieres en Auge, Francja

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