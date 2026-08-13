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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Loiret, Francja

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1 obiekt total found
Zamek 12 pokojów w Orleans, Francja
Zamek 12 pokojów
Orleans, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 6
Zamek 12 pokoje 6 sypialnie 360 m2Położony na skraju lasu Orléans, zamek zakorzeniony w hist…
$2,52M
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Аталанта
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Parametry nieruchomości w Loiret, Francja

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