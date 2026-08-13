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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Loir et Cher, Francja

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1 obiekt total found
Zamek 9 pokojów w Blois, Francja
Zamek 9 pokojów
Blois, Francja
Sypialnie 9
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Zamek XIX wieku w samym sercu Doliny Loary, 15 km do Blois.Zamek o łącznej powierzchni 600m2…
$1,82M
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Parametry nieruchomości w Loir et Cher, Francja

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