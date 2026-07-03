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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lissac et Mouret, Francja

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1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w 130, Francja
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Dom 6 pokojów
130, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony tradycyjny Quercystyle dom z 1819 roku.Ten duży, uroczy dom oferuje 174 m …
$427,855
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Parametry nieruchomości w Lissac et Mouret, Francja

z garażem
z Ogród
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