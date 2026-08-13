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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Honfleur, Francja

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1 obiekt total found
Zamek 7 pokojów w Honfleur, Francja
Zamek 7 pokojów
Honfleur, Francja
Sypialnie 7
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniały zamek XVIII wieku w doskonałym stanie (pełna renowacja w 2020 r.).Unikalna lokaliz…
$3,77M
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