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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pireneje Wysokie, Francja

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Tarbes
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9 obiektów total found
Dom 15 pokojów w Tarbes, Francja
Dom 15 pokojów
Tarbes, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 3
Powierzchnia 340 m²
Cena na zgłoszenie
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Dom 10 pokojów w Bagneres de Bigorre, Francja
Dom 10 pokojów
Bagneres de Bigorre, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Powierzchnia 264 m²
5 minutes from Bagneres-de-Bigorre, in an exceptional environment with a wonderful panorama,…
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Dom 6 pokojów w Madiran, Francja
Dom 6 pokojów
Madiran, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w Madiran, Francja
Dom 6 pokojów
Madiran, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Wśród malowniczych krajobrazów winnic Madiran i pięknych widoków na Pireneje, odrestaurowana…
Cena na zgłoszenie
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Dom 6 pokojów w Maubourguet, Francja
Dom 6 pokojów
Maubourguet, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
30 minutes north of Tarbes, in quiet countryside, old shingle farmhouse with living area of …
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Willa w Saint Pastous, Francja
Willa
Saint Pastous, Francja
Powierzchnia 90 m²
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w Tarbes, Francja
Willa 6 pokojów
Tarbes, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Powierzchnia 265 m²
Cena na zgłoszenie
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Dom 8 pokojów w Maubourguet, Francja
Dom 8 pokojów
Maubourguet, Francja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Powierzchnia 294 m²
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Dom 6 pokojów w Castelnau Riviere Basse, Francja
Dom 6 pokojów
Castelnau Riviere Basse, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Powierzchnia 208 m²
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Pireneje Wysokie.

domy

Parametry nieruchomości w Pireneje Wysokie, Francja

z Basen
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