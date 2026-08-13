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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Haute Vienne, Francja

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1 obiekt total found
Dom 18 pokojów w Le Chatenet en Dognon, Francja
Dom 18 pokojów
Le Chatenet en Dognon, Francja
Pokoje 18
Sypialnie 10
Powierzchnia 570 m²
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Parametry nieruchomości w Haute Vienne, Francja

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