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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Eure, Francja

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Evreux
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14 obiektów total found
Zamek 9 pokojów w Le Vieil Evreux, Francja
Zamek 9 pokojów
Le Vieil Evreux, Francja
Sypialnie 9
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 2
Normandia to wspaniały zamek z lat 17- 18.Ten wyjątkowy dom w stylu Ludwika XIIIa, zbudowany…
$4,01M
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Mieszkanie 2 pokoi w La Trinite, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Trinite, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$263,000
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Mieszkanie 3 pokoi w La Trinite, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Trinite, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$344,939
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w La Trinite, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Trinite, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 4
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$212,778
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Mieszkanie 2 pokoi w La Trinite, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Trinite, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$231,281
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Mieszkanie 3 pokoi w La Trinite, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Trinite, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 4
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$311,392
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Mieszkanie 1 pokój w La Trinite, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Trinite, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$199,563
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Mieszkanie 2 pokoi w La Trinite, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Trinite, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$217,277
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Mieszkanie 2 pokoi w La Trinite, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Trinite, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$228,897
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Mieszkanie 2 pokoi w La Trinite, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Trinite, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$249,783
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Mieszkanie 2 pokoi w La Trinite, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Trinite, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$257,713
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Mieszkanie 3 pokoi w La Trinite, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Trinite, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 4
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$314,542
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Mieszkanie 2 pokoi w La Trinite, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Trinite, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$252,426
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Mieszkanie 2 pokoi w La Trinite, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Trinite, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4
Odkryj przestrzeń życiową, która jest kilka minut od szkół, sklepów, transportu publicznego.…
$233,544
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Typy nieruchomości w Eure.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Eure, Francja

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