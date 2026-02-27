Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Cannes
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Cannes, Francja

wille
15
1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Cannes, Francja
Willa 7 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa nieruchomość w sercu Cannes. W sercu Cannes w Kalifornii, ukryta w prywatnej posia…
$12,41M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się