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Mieszkania na sprzedaż w Calvados, Francja

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Bayeux
73
Caen
56
Ifs
8
Lisieux
4
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133 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ifs, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ifs, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się przy bramach Cana i mniej niż pół godziny od plaż w Whistream: Miast…
$352 896
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Mieszkanie 2 pokoi w Trouville sur Mer, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Trouville sur Mer, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Na wysokościach nadmorskiego kurortu Trouville, wyjątkowa przestrzeń życiowa zapewni Państwu…
$602 858
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Apartments
$456 085
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 1 pokój w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Sommervieu, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 3
Apartments
$294 661
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Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Apartments
$276 883
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Mieszkanie 3 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1
Apartments
$446 674
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Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Apartments
$383 431
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
Apartments
$358 043
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Apartments
$354 743
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3
Apartments
$369 313
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Apartments
$404 659
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Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4
Apartments
$285 830
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3
Apartments
$395 817
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Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Piętro 3
Apartments
$240 632
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Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Piętro 1
Apartments
$360 541
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Mieszkanie 4 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Apartments
$424 098
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Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Piętro 2
Apartments
$235 984
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Mieszkanie 3 pokoi w Ifs, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ifs, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się przy bramach Cana i mniej niż pół godziny od plaż w Whistream: Miast…
$355 684
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Mieszkanie 1 pokój w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Sommervieu, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2
Apartments
$264 602
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Apartments
$314 274
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Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Piętro 2
Apartments
$363 678
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Apartments
$354 232
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Apartments
$369 011
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Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Apartments
$360 309
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Mieszkanie 3 pokoi w Trouville sur Mer, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Trouville sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Na wysokościach nadmorskiego kurortu Trouville, wyjątkowa przestrzeń życiowa zapewni Państwu…
$602 858
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Mieszkanie 1 pokój w Ifs, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Ifs, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2
Apartament znajduje się przy bramach Cana i mniej niż pół godziny od plaż w Whistream: Miast…
$187 532
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Mieszkanie 3 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3
Apartments
$438 761
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Mieszkanie 3 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2
Apartments
$490 385
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Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Piętro 3
Apartments
$282 693
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Mieszkanie 1 pokój w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Sommervieu, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 38 m²
Apartments
$375 576
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Typy nieruchomości w Calvados.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Calvados, Francja

Tanie
Luksusowe
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