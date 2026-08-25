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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Calvados, Francja

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Bayeux
73
Caen
70
Lisieux
9
Ifs
8
152 obiekty total found
Zamek 7 pokojów w Deauville, Francja
Zamek 7 pokojów
Deauville, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Luksusowy zamek XIX wieku z domeną koni ✨Zaledwie 2 godziny od Paryża i 20 minut od Deauvill…
$6,56M
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Zamek 6 pokojów w Lisieux, Francja
Zamek 6 pokojów
Lisieux, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki zamek. Normandia, 1p20 z Paryża, 40min Deauville.Polowanie na Manoira Louisa XV.Po…
$3,14M
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Zamek 15 pokojów w Chemin Launay, Francja
Zamek 15 pokojów
Chemin Launay, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 300 m²
Zamek Wetville - Normandia, FrancjaWyjątkowe Elegancja w sercu NormandiiZaledwie godzinę jaz…
Cena na zgłoszenie
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Ifs, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ifs, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się przy bramach Cana i mniej niż pół godziny od plaż w Whistream: Miast…
$352 896
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Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 110 m²
VIId; Spis treści
$732 004
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Mieszkanie 2 pokoi w Trouville sur Mer, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Trouville sur Mer, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Na wysokościach nadmorskiego kurortu Trouville, wyjątkowa przestrzeń życiowa zapewni Państwu…
$602 858
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Apartments
$456 085
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Mieszkanie 1 pokój w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Sommervieu, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 3
Apartments
$294 661
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Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Apartments
$276 883
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Mieszkanie 3 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1
Apartments
$446 674
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Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Apartments
$383 431
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
Apartments
$358 043
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Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 127 m²
VIId; Spis treści
$812 176
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Apartments
$354 743
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3
Apartments
$369 313
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Apartments
$404 659
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Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4
Apartments
$285 830
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3
Apartments
$395 817
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Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Piętro 3
Apartments
$240 632
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Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Piętro 1
Apartments
$360 541
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Mieszkanie 4 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Apartments
$424 098
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Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Piętro 2
Apartments
$235 984
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Mieszkanie 3 pokoi w Ifs, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ifs, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się przy bramach Cana i mniej niż pół godziny od plaż w Whistream: Miast…
$355 684
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Mieszkanie 1 pokój w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Sommervieu, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2
Apartments
$264 602
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Apartments
$314 274
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Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Piętro 2
Apartments
$363 678
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Apartments
$354 232
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Mieszkanie 2 pokoi w Sommervieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sommervieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Apartments
$369 011
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Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Apartments
$360 309
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Mieszkanie 3 pokoi w Trouville sur Mer, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Trouville sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Na wysokościach nadmorskiego kurortu Trouville, wyjątkowa przestrzeń życiowa zapewni Państwu…
$602 858
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Typy nieruchomości w Calvados.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Calvados, Francja

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