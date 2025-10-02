Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Valkeakoski
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Valkeakoski, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Tyry, Finlandia
Dom 5 pokojów
Tyry, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1/2
Excellent location for a self-contained front house! This will be released immediately on sa…
$104,322
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się