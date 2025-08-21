Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Uurainen
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Uurainen, Finlandia

2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Uurainen, Finlandia
Dom 5 pokojów
Uurainen, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 194 m²
Piętro 1/2
Przestronne 194 m ² Dom na 1.76 ha Estate - Tranquility i Funkcjonalność w przyrodzie Położ…
$230,641
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom wolnostojący 3 pokoi w Uurainen, Finlandia
Dom wolnostojący 3 pokoi
Uurainen, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$99,219
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się