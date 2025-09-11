Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad jeziorem na sprzedaż w Urjala, Finlandia

2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Urjala, Finlandia
Dom 3 pokoi
Urjala, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/1
Jak brzmi dom nad jeziorem? 2022 ukończył kompleks na brzegu jeziora Rutajärvi. Nieruchomość…
$468,537
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom wolnostojący 3 pokoi w Urjalankyla, Finlandia
Dom wolnostojący 3 pokoi
Urjalankyla, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$468,537
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
