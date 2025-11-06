Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Finlandia
  3. Tornio
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Zakład produkcyjny

Wynajem długoterminowy pomieszczenia przemysłowe w Tornio, Finlandia

2 obiekty total found
Zakład produkcyjny 105 m² w Tornio, Finlandia
Zakład produkcyjny 105 m²
Tornio, Finlandia
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$1,525
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
