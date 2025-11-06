Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Tornio
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Tornio, Finlandia

domy wolnostojące
3
1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Tornio, Finlandia
Dom 6 pokojów
Tornio, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 181 m²
Piętro 1/3
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$195,930
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się