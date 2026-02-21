Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Tohmajarvi
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Tohmajarvi, Finlandia

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 2 pokoi w Sakaniemi, Finlandia
Willa 2 pokoi
Sakaniemi, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/2
Dwupiętrowa willa zbudowana z ręcznie rzeźbionych kłód, odnowiona i wyposażona w wnętrze w n…
$186,266
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się