Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Siuntio
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Siuntio, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Saunaniemi, Finlandia
Dom 4 pokoi
Saunaniemi, Finlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Piętro 3/3
Szukasz domu wakacyjnego lub domu, który jest blisko do różnych obiektów sportowych, przyrod…
$922,866
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się