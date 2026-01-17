Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Sirkka
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Sirkka, Finlandia

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Kittila, Finlandia
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kittila, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/2
Położony w popularnym obszarze Rakkavaara w Vähärakka, stosunkowo blisko centrum Levi, ten d…
$335,342
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się