Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Salla
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Salla, Finlandia

1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Salla, Finlandia
Willa 5 pokojów
Salla, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/2
Are you looking for a unique combination of natural tranquility and quality living? This stu…
$232,502
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się