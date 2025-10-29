Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Rovaniemi
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Rovaniemi, Finlandia

Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 84 m² w Rovaniemi sub region, Finlandia
Pomieszczenie biurowe 84 m²
Rovaniemi sub region, Finlandia
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/4
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$74,587
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się