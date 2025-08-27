Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad jeziorem na sprzedaż w Ranua, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Ranua, Finlandia
Dom 6 pokojów
Ranua, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 1/1
Ten uroczy dom na Księżycowym Jeziorze Ranui jest pozbawiony nowych mieszkańców. Ponadto dom…
$115,315
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
