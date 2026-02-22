Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Pirkanmaa
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Pirkanmaa, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Saarikylat, Finlandia
Dom 4 pokoi
Saarikylat, Finlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Ten wyjątkowo uniwersalny wynajem nieruchomości oferuje rzadką okazję do połączenia komforto…
$2,715
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
