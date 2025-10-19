Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Mikkeli
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Mikkeli, Finlandia

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Mikkeli sub region, Finlandia
Dom wolnostojący 2 pokoi
Mikkeli sub region, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$183,596
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Mikkeli, Finlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się