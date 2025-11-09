Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Laukaa
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Laukaa, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Laukaa, Finlandia
Dom 8 pokojów
Laukaa, Finlandia
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 381 m²
Piętro 1/3
Ucieczka do fińskiej Wilderness - Lakeside Living at its Finest Zapraszamy do czystego fińs…
$566,903
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się