  2. Finlandia
  3. Kymenlaakso
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Kymenlaakso, Finlandia

Investment Opportunity: Multi-Family Residential Building Southeast Finland w Kouvola sub region, Finlandia
Investment Opportunity: Multi-Family Residential Building Southeast Finland
Kouvola sub region, Finlandia
Powierzchnia 531 m²
Liczba kondygnacji 3
Jest to wyjątkowa okazja do nabycia dobrze utrzymanego, drobnego budynku mieszkalnego położo…
$109,112
