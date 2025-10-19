Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Kristinestad
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Kristinestad, Finlandia

Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 729 m² w Sydosterbotten sub region, Finlandia
Hotel 729 m²
Sydosterbotten sub region, Finlandia
Powierzchnia 729 m²
Piętro 1/4
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się