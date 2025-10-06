Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Kirkkonummi, Finlandia

Mieszkanie 2 pokoi w Kirkkonummi, Finlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Kirkkonummi, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3/3
Szukaliście dwójek w windzie niedaleko stacji benzynowej? Możesz się wprowadzić do tego domu…
$185,195
Mieszkanie 3 pokoi w Kirkkonummi, Finlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Kirkkonummi, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
Contact the representative of Habita to obtain more information about this facility
$464,518
Mieszkanie 4 pokoi w Kirkkonummi, Finlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Kirkkonummi, Finlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$581,231
