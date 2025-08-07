Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Karkola, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Jarvela, Finlandia
Dom 4 pokoi
Jarvela, Finlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$101,198
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
