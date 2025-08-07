Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom wolnostojący na sprzedaż w Joensuu, Finlandia

Dom wolnostojący 1 pokój w Joensuu sub region, Finlandia
Dom wolnostojący 1 pokój
Joensuu sub region, Finlandia
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/1
Szukasz pokoju, bliskości natury i własnej linii brzegowej? Ten uroczy kabina logowania, uko…
$62,924
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parametry nieruchomości w Joensuu, Finlandia

