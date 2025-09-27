Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Jarvenpaa
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Domy nad jeziorem na sprzedaż w Jarvenpaa, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Jarvenpaa, Finlandia
Dom 4 pokoi
Jarvenpaa, Finlandia
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/2
PRZYSZŁOŚĆ DO PIERWSZYCH PREZENTACJI Nowy, półoddzielny apartament z Omatonti MaoltermPötalo…
$452,277
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się