Mieszkania na sprzedaż w Inari, Finlandia

1 obiekt total found
Mieszkanie 18 pokojów w Nellim, Finlandia
Mieszkanie 18 pokojów
Nellim, Finlandia
Pokoje 18
Sypialnie 15
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 553 m²
Piętro 1/1
Znakomity cel inwestycyjny na rynku najmu na żądanie gminy Inari. Obiekt składa się z dziewi…
$304,902
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
