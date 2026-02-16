Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Ilomantsi
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Ilomantsi, Finlandia

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ilomantsi, Finlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ilomantsi, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/1
Spokojny dom mieszkający w Ilomants - oryginalny dom dla nowej historii! Znajduje się w cic…
$22,830
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się