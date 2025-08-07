Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Hammaslahti
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Hammaslahti, Finlandia

Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 182 m² w Hammaslahti, Finlandia
Lokale gastronomiczne 182 m²
Hammaslahti, Finlandia
Powierzchnia 182 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$33,224
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się