Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Hailuoto
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hailuoto, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Marjaniemi, Finlandia
Dom 3 pokoi
Marjaniemi, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3/3
Welcome to enjoy the unique atmosphere of Marjaniemi in Hailuoto! This three-storey holiday …
$247,204
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się